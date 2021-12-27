Общество

Росстат оценил число россиян с зарплатой на уровне МРОТ и ниже

Зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5% работников или почти 690 тыс. человек, занятых на крупных и средних предприятиях. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат.

В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. По Трудовому кодексу, зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть меньше этого показателя. Регионы вправе устанавливать свои МРОТ, но они должны быть не меньше федерального.

В 2019 году, по данным Росстата, доля работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату ниже или на уровне общероссийского МРОТ составляла 2,9%, или 775 тыс. человек. В 2021 году этот показатель сократился до 2,5% или 689,8 тыс. работников (исследование проводится раз в два года). При этом люди, вошедшие в эти 2,5%, гипотетически могут работать в нескольких местах, но учитываться только в одной организации, и в совокупности получать больше МРОТ, пояснили в федеральной службе.

«1,4% составляют работники с неполной занятостью, 0,9% — те, кто получил на уровне МРОТ и только 0,2% — иные случаи, в том числе и возможные нарушения законодательства», — уточнили в Росстате.

Регионами с наименьшей долей зарплат ниже МРОТ оказались Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край (во всех — около нуля), а также Ямало-Ненецкий (0,3%) и Ханты-Мансийский автономные округа (0,4%). Наибольшая же доля наблюдается в регионах Северного Кавказа: в Дагестане (13,7%), Северной Осетии (10,8%), Карачаево-Черкесии (10,3%), Ингушетии (9%) и Кабардино-Балкарии (8,3%).

При этом указанные расчеты проводились, исходя из общефедерального МРОТ (12 792 рубля), подчеркнули в Росстате.