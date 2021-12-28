Общество

Жителям СЗФО назвали самые выгодные даты для отпуска в 2022 году

Эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru посчитали, в каком месяце в 2022 году жителям СЗФО выгоднее всего идти в отпуск с финансовой точки зрения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Так, самые любимые месяцы для отпуска у жителей регионов Северо-Западного федерального округа – это июль, август и сентябрь, а в ноябре и декабре люди, как показывают опросы, отдыхают реже.

Наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. Например, в 2022 году выгоднее брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

«Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. К примеру, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня. СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже», - рассказала юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Эксперты рассмотрели случай, когда оклад составляет 50 000 рублей, а годовой доход вместе с премиями – 700 000. Так, если взять в январе пять дней отпуска с понедельника по пятницу, то отпускные за этот период составят 9 954 рубля, при этом из оклада вычтут 15 625 рублей. Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят те же 9 954 рубля, а из оклада вычтут 10 870 рублей. В компании отметили, что это лишь примерный расчет, потому что на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и так далее.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных - средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, следует захватить в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», - добавила эксперт по трудовому праву.

Если отпуск в августе будет длиться семь дней, с понедельника по воскресенье включительно, то отпускные составят уже 13 930 рублей, а из оклада вычтут все те же 10 870 рублей.

В отпускных учитываются все премии за работу, но не учитываются поощрительные выплаты. Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчет СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК РФ и положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты №922.