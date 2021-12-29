Общество

Аркадий Мурылев назвал причину жалоб предпринимателей на дизайн-код

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6. FM) объяснил, с чем связаны жалобы бизнесменов на дизайн-код в Пскове.

«Большое количество жалоб от предпринимателей поступило по дизайн-коду в Пскове в этом году. Бизнес не против этого процесса, но есть вопросы к его организации, которая, с моей точки зрения, происходит неправильно», - сказал гость студии. Бизнес-омбудсмен отметил, что сейчас многие предприниматели остались без вывесок и до сих пор не могут их согласовать.

«Сложность состоит в том, что решение по согласованию вывески комиссия принимает субъективно. Например, бывает, что не нравится цвет — вместо красного, условно, предлагают белый, а в документах это нигде не прописывается. Поэтому предприниматели не понимают, что им делать. Можно заметить: сейчас по городу появились как раз белые вывески в основном», - объяснил он.

Так, главным источником обращений, касающихся дизайн-кода, по словам Аркадия Мурылева, становятся нечеткие требования комиссии.