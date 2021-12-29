Общество

Игумен РПЦ посоветовал согласовать со священником меру поста перед Рождеством

Пандемия повлияла на некоторые благочестивые практики верующих людей, многие в связи с этим обращают внимание на то, как им нужно поститься, однако в каждом конкретном случае по поводу возможных послаблений поста лучше советоваться со знакомым священником. Такое мнение высказал ТАСС доктор теологии, преподаватель Общецерковной аспирантуры и докторантуры игумен Серапион (Митько), говоря об особенностях поста во время Рождественского сочельника.

«В Рождественский сочельник полагается строгий пост, существует даже традиция не вкушать пищу вообще до вечера, и, как правило, православные христиане идут на всенощное бдение в этот вечер, и вечером полагается какая-то постная трапеза. <...> Что касается послаблений, то Православная церковь руководствуется своими традиционными нормами - каноническими, литургическими, и вся суть православия заключается в хранении этого предания, поэтому именно в силу нашей традиционности у нас нет каких-то "голых" решений относительно отмены поста», - сказал игумен Серапион.

Однако принятые «постовые» правила формировались в давно прошедшее время, когда люди вели другой образ жизни, имели иной рацион питания, поэтому, по словам священнослужителя, сегодня «многие верующие соблюдают пост с послаблениями».

«Сегодня многие люди усматривают связь между своим питанием и иммунитетом, который у них есть, но в таких случаях нужно вопрос поста решать лично. Потому что православные христиане обыкновенно спрашивают священника, духовника о том, как им поститься, и в определенных случаях священник разрешает пост ослаблять. Особенно это касается людей пожилых, страдающих хроническими заболеваниями», - сказал эксперт.

Говоря о Рождественском сочельнике игумен Серапион заметил, что этот день является «квинтэссенцией Рождественского поста, цель которого заключается в ожидании явления в мир Спасителя». В Рождественский сочельник в храмах утром обычно служат Царские часы, Великую вечерню и Божественную литургию, а вечером - торжественное всенощное бдение, которое уже переходит в ночную праздничную литургию Рождества Христова.