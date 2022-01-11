Общество

На псковскую управляющую компанию составили протокол из-за падения льда с крыши

Контрольное управление администрации города Пскова составило протокол об административном правонарушении в отношении ООО УО «Пароменское» 11 января. Управляющая компания не убрала своевременно снег и лед с крыши здания, в результате падения которого пострадала собака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пострадавший щенок / Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Инцидент произошел 5 января на Рижском проспекте, 29/31. С крыши рухнула часть наледи в момент, когда возле здания проходил мужчина с щенком на руках. Льдина выбила питомца из рук хозяина. Собака получила серьезные травмы.

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Администрация города Пскова связалась с владельцем собаки и предложила свою помощь в решении досудебного урегулирования вопроса, а при необходимости и составления искового заявления для подачи в суд. Директор управляющей компании был вызван на составление протокола за несоблюдение требований Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Согласно документу, организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны обеспечить своевременную очистку крыш и козырьков от снега и льда, удаление наледи, снега и сосулек с карнизов, балконов и лоджий.

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Протокол направлен в административную комиссию города Пскова для рассмотрения и принятия решения о привлечении к административной ответственности.

Ранее глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил всем коммунальным службам проводить своевременную очистку крыш от снега и льда. Соответствующая информация направлена во все управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, специализированные службы города Пскова. Кроме того, поставлена задача регулярно проводить обследование зданий и строений, мониторинг снегообразования на крышах, инструктаж ответственных должностных лиц.

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Администрация города обращается к гражданам с просьбой оперативно информировать коммунальные службы об образовании сосулек и, по возможности, избегать нахождения вблизи зданий с нависающим снегом, наледью.