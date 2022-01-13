Общество

Немецких канареек задержали на границе в Псковской области

Управление Россельхознадзора запретило ввоз 13 птиц через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Канареек перевозили автомобилем из Германии в Москву.

В ходе проверки на российско-латвийском участке государственной границы РФ в МАПП Убылинка сотрудники Россельхознадзора установили, что ветеринарный сертификат страны-экспортера оформили на бланке без использования специальных элементов защиты, сводящих к минимуму возможность фальсификации документа.

Также в ветсертификате отсутствовала информация об административно-территориальной единице Германии и учреждении, выдавшем документ. Кроме того, отсутствовал ветеринарный сертификат в системе «Traces-NT» о ввозе канареек на территорию Российской Федерации, а сам экспорт проводился из неблагополучного региона по высокопатогенному гриппу птиц.

Специалисты запретили ввоз 13 канареек на таможенную территорию Евразийского экономического союза, а также оформили декларацию о возврате «живого» груза.