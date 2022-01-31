Общество

За неделю в Псковском перинатальном центре родились более 60 детей

63 ребенка родились в Псковском перинатальном центре за неделю, с 24 по 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медицинском учреждении.

«Счастливая статистика. Вот и прошла еще одна неделя. За неделю родились 63 малыша», - говорится в сообщении. В центре уточнили, что среди родившихся 30 девочек и 33 мальчика.

Ранее сообщалось, что в отделении УЗИ Перинатального центра города Пскова появился новый высокоточный аппарат экспертного класса, с помощью которого специалисты смогут проводить не только 2D-обследование, но и 3D, и 4D.