Общество

Кадетская школа в Великих Луках переходит на дистанционное обучение

Кадетская школа в Великих Луках закрывается на карантин, пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

Фото: «Великолукская правда новости» / «ВКонтакте»

Как сообщила заместитель начальника управления образования Инна Репях, с 1 по 7 февраля ученики кадетской школы будут учиться дистанционно.

Кроме того, сегодня в Великих Луках на карантине по ОРВИ находятся 18 классов. Из-за COVID-19 закрыто 23 класса и 4 группы в детских садах. Учреждения дополнительного образования продолжают работу в штатном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Напомним, с 27 января по 4 февраля на дистанционное обучение перешли школы Пскова и Псковского района. Также сегодня, 31 января, стало известно о том, что две школы в Бежаницком районе и одну - в Пыталовском перевели на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса.