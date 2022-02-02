Общество

Около 50 объектов удалось благоустроить на территории Пскова за пять лет - Денис Иванов

Около 50 объектов удалось благоустроить на территории избирательного округа №15 и Пскова в целом за прошедшие пять лет. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единой России» Денис Иванов.

«Около 50 объектов нам удалось реализовать за пять лет. В основном - это дороги, детские площадки, снос и посадка деревьев. Это не только на моем округе, но и в целом в городе», - рассказал гость студии.

Он добавил, что горожане по-разному оценивают работу. «Кто-то хвалит, кто-то ругает. Некоторые люди ведь обращаются с наболевшей проблемой, когда уже десять кругов ада прошли и хотят, чтобы их выслушали и помогли», - отметил Денис Иванов и подчеркнул, что очень требователен к себе и считает, что мало сделал за этот период.