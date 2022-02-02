Общество

Псковичам рассказали, куда пропали пионы с площади Ленина

Сотрудник областной администрации в Instagram-аккаунте главы региона рассказал, куда пересадили пионы, произраставшие на площади Ленина в Пскове.

«А куда дели пионы, которые были перед университетом?» - спросила псковичка.

«Кусты пионов, произраставшие на площади Ленина, пересажены в сквер имени 60-летия Октября (на Четырех углах)», - ответил сотрудник областной администрации.

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Напомним, в 2021 году в Пскове отремонтировали площадь Ленина. В работы по озеленению вошли посев газона, посадка около 150 деревьев и кустарников, в том числе сирени, клена, кизильника и голубой ели.