Общество

Метели прогнозируются в Псковской области на выходных

Метели ожидаются на территории Псковской области 5 и 6 февраля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Метель должна быть завтра и послезавтра по всей области. Вообще февраль — это месяц, когда такое погодное явление может происходить в нашем регионе, но необязательно», - заметила Тала Нещадимова.

Она напомнила, что после выходных в регионе прогнозируется потепление. «С понедельника, 7 февраля, ожидается изменение характера погоды — она станет неустойчивой, температура будет колебаться около 0, небольшой минус, небольшой плюс. Осадки будут смешанными. Такая незимняя погода сохранится на протяжении 5-7 дней», - сказала синоптик.

Она также добавила, что морозы в Псковской области могут наступить позже, что соответствует климатической норме. «Морозные дни могут быть и в феврале, и в марте. Пока они не просматриваются, но могут еще прийти. Мы не можем в этот период уже устойчиво и уверенно идти на потепление», - подчеркнула специалист.

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Как сообщает calend.ru, 4 февраля празднуется Тимофеев день. В честь этого святого на Руси придумали особое понятие — тимофеевские морозы. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.