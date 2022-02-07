Общество

Псковский облсовпроф провел совещание с соцпартнерами в Печорском районе

Рабочее совещание с социальными партнерами в администрации Печорского района провели представители Псковского облсовпрофа. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Игоря Иванова

Участники встречи обсудили вопросы коллективно-договорной компании, развитие туристического потенциала муниципального образования с участием учреждений профсоюзов, вопросы заработных плат и социальных гарантий в разрезе по отраслям.

«К сожалению, в бюджетном секторе Печорского района не все учреждения охвачены коллективными договорами, а значит, люди не имеют должной защиты, руководители не являются социально ориентированными. Данную ситуацию взял на личный контроль глава района Сергей Тарасик. Мы, со своей стороны, в рамках подписанного соглашения профсоюзов с администрацией района будем также контролировать процесс, оказывать методическую и практическую помощь. Срок всем определяем один месяц!» - отметил Игорь Иванов.

Глава Псковского облсовпрофа подчеркнул, что решения областной трехсторонней комиссии и соответствующие поручения губернатора обязательны к исполнению. «Профсоюзы ситуацию не отпустят!» - заверил Игорь Иванов.

В завершение деловых встреч и переговоров участники встречи посетили Псково-Печерский монастырь.