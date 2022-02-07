Общество

Сделать похороны госуслугой предложили в Госдуме

Сделать похороны госуслугой предложили в Государственной Думе. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник в Госдуме и источник, близкий к администрации президента.

Законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 года закона «О погребении и похоронном деле». Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ (к его ведению относится тематика законопроекта) Светлана Разворотнева, которая участвовала в работе над инициативой, отказалась от подробных комментариев, отметив, что законопроект находится на стадии доработки.

Но принятие обновленной редакции закона о похоронном деле давно назрело, сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов: «Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса – вот только некоторые задачи нового закона».

Согласно действующему закону, похоронное дело могут осуществлять только специализированные службы, созданные органами местного самоуправления. На практике, отмечают разработчики законопроекта, а также участники рынка, оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева отметила, что сегодня фактически услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т. д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество черных компаний. И дикое завышение цен (на ритуальные услуги - ред.)», - пояснил руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.