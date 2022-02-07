Общество

Псковскую область за последние годы сильно замусорили и захламили - Виктор Мусатов

Псковскую область за последние года сильно замусорили и захламили. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.

«Меня часто просят оценить экологическое состояние Псковской области. Я всегда говорю, что в целом Псковская область — достаточно экологически благополучный регион, но за последние годы он стал сильно замусоренным и захламленным», - сказал Виктор Мусатов.

Он также отметил, что представители профильного комитета в 2021 году принимали в регионе меры по ликвидации свалок на территории лесного фонда. В этом году, по его словам, работа будет продолжена.

«Идет работа и по оборудованию мест рекреакции. Вопрос держим на контроле. Тут есть две стороны, так как такие места отдыха очень быстро превращаются в новую мусорную свалку. Это, конечно, проблема и экологической культуры населения, и вывоза мусора», - заметил Виктор Мусатов.