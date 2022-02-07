Общество

Почти 1300 читателей ПЛН приняли участие в опросе о вакцинации детей от COVID-19

1293 человека приняли участие в опросе Псковской Ленты Новостей о том, планируют ли они вакцинировать своего ребенка от коронавируса.

Так, 13% читателей указали на то, что планируют вакцинировать ребенка от COVID-19, 11% пока сомневаются, но подчеркивают, что «вакцинация — это хорошо».

22% респондентов не станут прививать ребенка непроверенной, по их мнению, вакциной. 31% читателей, принявших участие в опросе, заявили о том, что они антиваксеры, их дети не будут вакцинироваться.

10% респондентов отметили, что у них нет детей. Почти 12% читателей подчеркнули, что привили бы детей, если бы они у них были.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Где установить памятник Довмонту в Пскове?».