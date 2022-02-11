Общество

Подборку фильмов для просмотра в День святого Валентина предложили псковичам

Онлайн-кинотеатр МТС «KION» подготовил нестандартную подборку фильмов, которые псковичам стоит посмотреть в День святого Валентина, 14 февраля.

Фото: pixabay.com

«День всех влюбленных традиционно ассоциируется с романтической сказкой и душевной атмосферой: это день свиданий, ярких открыток в социальных сетях и мессенджерах и встреч с друзьями. Онлайн-кинотеатр ”KION” предлагает освободить этот праздничный вечер для просмотра интересной и подходящей для вас кинокартины. Мы приглашаем ознакомиться с нетрадиционной подборкой фильмов ко Дню святого Валентина, даже несмотря на статус, в котором вы его встречаете: вдвоем или в одиночестве, находясь в активном поиске или вообще не отмечаете этот праздник», - отметили в компании.

Для тех, кто отмечает вдвоем, подойдет фильм «500 дней лета», снятый в 2009 году режиссером Марком Уэббом. Примерная романтическая комедия об обманутых ожиданиях. Том Хэнсон (Джозеф Гордон-Левитт) выучился на архитектора, но зарабатывает, придумывая слоганы для открыток. В его офисе появляется новая помощница босса Саммер (Зоя Дешанель), Том с ней знакомится и сразу обнаруживает общие интересы. Их отношения быстро развиваются, герой рассчитывает на совместное будущее, но девушка предупреждает, что ее не интересует ничего серьезного — она не верит в любовь.

Также двое могут посмотреть «Историю любви» 1970 от режиссера Артура Хиллера. Корни всех молодежных мелодрам идут из классической «Истории любви», повторяющей трагические мотивы пьес Шекспира. Оба учатся прилежно в Гарварде, сын богачей Оливер Барретт IV (Райан О’Нил) на досуге играет в хоккей, а дочь простых работников-иммигрантов Дженни Каваллери (Эли Макгроу) увлекается музыкой. Они влюбляются, не получают одобрения брака от родителей и решают жить по своим правилам, забывая, что жизнь диктует свои законы.

«(Не)идеальные парочки» (2021, режиссер - Паоло Костелла) — это фильм, в котором центре внимания оказываются четыре супружеские пары, которые когда-то совместно обвенчались в церкви. Герои строили семью, радовались жизни, преодолевали тяготы и невзгоды. Но совершенно внезапно в их мир вторгся бюрократический казус. Стало известно, что священник, который когда-то обвенчал не один десяток пар… на самом деле не тот, за кого себя выдает. Чтобы повторно провести свадебную церемонию, новый священник (на этот раз настоящий) объявляет месяц «проверки чувств». У семейных пар, ставших жертвами мошенника и бюрократической системы, есть один месяц, чтобы принять решение, действительно ли они хотят восстановить истинный брак.

Для тех, кто одинок подойдет фильм «Холодный расчет». Его в 2021 году снял режиссер Пол Шредер. Это драма о покалеченном мужчине, который встречает нужную женщину. Типично, но это не делает драму плохой. Сценарист лучших фильмов Мартина Скорсезе Шредер выбирает в качестве героя профессионального игрока в покер Уильяма Телла (Оскар Айзек). Его не интересуют деньги или азарт, мужчина прожигает время, спокойно считая карты. Но с ним знакомится Ла Линда (Тиффани Хаддиш), предлагает участие в соревнованиях и поддержку от спонсоров. Телл соглашается, потому что хочет позаботиться о парне Керке (Тай Шеридан), напоминающем ему об ужасном прошлом.

Из всех картин режиссера, испанца Педро Альмодовара «Человеческий голос» 2020 года - наиболее аскетичен. Безымянная женщина (Тильда Суинтон) ходит по идеальным комнатам разноцветной квартиры и общается с бывшим возлюбленным по телефону, вспоминает историю их отношений. Талант автора кроется во множестве деталей, передающих чувства героини: его собранные чемоданы, лежащий на постели мужской костюм и осколки разбитого бокала.

Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» 2017 года режиссера Джона Кэмерона Митчелла подойдет для тех, кто находится в активном поиске. «Не обманитесь сладким названием, Джон Кэмерон Митчелл обожает протестную эстетику панка», - отметили в пресс-службе. 1978 год, Лондон, Энн (Алекс Шарп) вместе с двумя друзьями после концерта находит очень странный дом, где живут человекоподобные инопланетяне. Там парень встречает Зан (Эль Фаннинг), между ними пробегает искра, и девушка сбегает, чтобы сполна насладиться 48 часами свободы.

Тем, кто не отмечает, но любит хорошее кино рекомендуют фильм «Черный, черный человек» 2019 года режиссера Адильхана Ержанова. Имя автора знают фанаты фестивального кино. Он редкий режиссер, выпускающий по отличному фильму раз в год. Его «Черный, черный человек» — это «Драйв» (2011) Николаса Виндинга Рефна в казахстанских реалиях. Следователю из далекой деревни Бекзату (Данияр Алшинов) надо тихо прикрыть очередное убийство ребенка, повесив дело на мужчину с особенностями развития Пукуара (Теоман Хос). Но из города приезжает журналистка с высокими принципами Ариана (Динара Бактыбаева), которая хочет добиться справедливости.

«Спенсер» 2021 года режиссера Пабло Ларраина — фильм, в котором все счастливые семьи счастливы одинаково, а все браки представителей высшего класса разлагаются похожим образом. Отношения принцессы Дианы (Кристен Стюарт) и принца Чарльза (Джек Фартинг) — идеальный пример, когда между партнерами уже нет ничего общего, но им лицемерно приходится притворяться влюбленными под надзором общества и близких. За роль принцессы Дианы Кристен Стюарт получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

Источник: пресс-служба компании МТС