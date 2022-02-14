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Память воинов-афганцев чтут в России 15 февраля

Память воинов-афганцев чтут в России 15 февраля, в день, когда последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

Военный конфликт на территории Демократической республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск, начался для СССР 25 декабря 1979 года. Советские войска покинули Афганистан 15 февраля 1989 года – в 2010 году эта дата в России стала официальным праздником – Днем памяти воинов-интернационалистов.

Война в Афганистане унесла жизни более 14 тысяч солдат и офицеров, общие потери Советского Союза составили более 15 тысяч человек. В боях погибли 89 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, трое военнослужащих получили звание Героя Советского Союза. Этот день стал символом верности боевому братству и днём памяти обо всех россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Память воинов-афганцев почтут и в Пскове. Псковичи совершат выезд к могилам бойцов, где торжественно возложат цветы.

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Затем, в 12.00, состоится торжественное возложение венков и гирлянды у памятника рядом с Домом офицеров. Кроме того, коллективы Дома офицеров подготовили концерт-реквием, который пройдет в онлайн-формате в 12.30.

Принять участие в памятных мероприятиях смогут все желающие.