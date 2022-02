Общество

Идеи подарков мужчинам от Fjord Plaza

Не секрет, что 23 февраля давно перестал быть праздником воинов, а превратился в день, когда женщины спешат поздравить всех своих близких мужчин, друзей и коллег. Как же выбрать подарок, чтобы соблюсти традиции и порадовать мужчин? Куда пойти и на что обратить внимание, чтобы праздник не превратился в банальный «дезодоранто-носочный день»?

Предлагаем вашему вниманию идеи подарков, которые вы можете приобрести к 23 февраля для ваших любимых мужчин и коллег в торгово-досуговом центре Fjord Plaza.

Аксессуары

Во Fjord Plaza вы найдете большое разнообразие аксессуаров для ваших мужчин. Почему бы не начать с солнцезащитных очков из магазина оптики? Совсем скоро наступит лето, да и сейчас уже солнце появляется из-за туч все чаще. Присмотритесь к хорошим очкам, которые защитят глаза вашего мужчины от вредного воздействия ультрафиолета. Ведь этими глазами ему еще любоваться на вас.

Есть мнение, что наручные часы – единственное украшение, которое может себе позволить современный мужчина. Поэтому к их выбору надо подходить с особой тщательностью. С тех пор, как телефон объединился с компьютером, в мире повседневных аксессуаров господствует универсальность, и часы стали продолжением наших телефонов. В «М-Видео» вы найдете обширный выбор мужских смарт-часов с различным набором функций. А для любителей классических моделей «Л`Этуаль» предлагает свой подарочный вариант.

Если ваш мужчина много путешествует, носит документы или ноутбук, то ему просто необходима стильная сумка.

Выбрать подходящую сумку из кожи или синтетических материалов можно в магазине «Снежная королева». Также большой ассортимент можно увидеть в магазине «ССС», где, кроме сумок, есть выбор ремней и шарфов.

Одежда

Полагаю, многие дамы согласятся, что покупать одежду мужчинам непросто. Особенно на выход. И, тем не менее, надо же им в чем-то отмечать праздники? Эту проблему можно решить в магазине мужской одежды «Романтик». Внимательные продавцы помогут подобрать красивую рубашку (ах, как же мужчины хороши в рубашках!), джемпер, галстук или подтяжки. Поверьте, ваш мужчина будет самым элегантным на любом празднике.

Парфюм

Если вы знаете вкусы и предпочтения своего мужчины, можете смело идти в отдел селективной парфюмерии Лаб Фрагранс, где вам помогут подобрать неповторимый аромат, который будет радовать вашего мужчину. Там же можно выбрать беспроигрышный вариант автопарфюма для автолюбителей.

Средства для бритья

Мы не советуем покупать банальные бритвы и гели. Такого добра вы можете найти в любом супермаркете в изрядном количестве. Предлагаем обратить внимание на стильные наборы для бритья, представленные в магазине «Л`Этуаль». Такой подарок придется по душе любителю классики и олдскульной школы наведения мужского марафета. Ведь бритье — как мантра: одухотворяет на успех и придает уверенности в себе.

Для тех же, кто любит экономить время, магазин «М-Видео» предлагает электробритвы, которые гарантируют безопасную и быструю процедуру бритья. В магазине представлен широкий ассортимент моделей по различным ценам.

Хобби

Мужчина – от природы охотник и воин. Большинство представителей мужского пола готовы в любой момент отправиться покорять горные вершины или испытать трудности жизни в дремучем лесу.

А мужская рыбалка и охота – это вовсе отдельная история. Поэтому многие мужчины придут в восторг от удобного охотничьего ножа, легкого спального мешка, водонепроницаемого чехла для документов или телефона, объемного рюкзака и т. д. Все это вы можете найти в магазине «Сплав». А если сомневаетесь в своей компетенции в выборе походной амуниции, просто приобретите подарочный сертификат магазина.

Сувениры и настольные игры

Большой выбор различных сувениров и настольных игр для мужчин любого возраста предлагает магазин «Книжица». Здесь вы найдете разнообразные подарки не только для членов семьи, но и для коллег.

Забота о здоровье

Забота и внимание – это самое важное, что мы можем дарить нашим мужчинам. Заботливым подарком станет специальная подушка Men Only, которую к празднику предлагает магазин здорового сна Ascona. Оптимальная высота обеспечивает комфортную поддержку головы и шеи и их естественное положение во сне. Ваш мужчина все еще храпит? Не будет! Специально для мальчиков есть адаптированный по высоте детский вариант подушки - Mini Men Only. Вместе с Men Only они могут составить семейный комплект.

Внимание и вкус

Оказывается, больше всего мужчины желают получить в подарок внимание любимой женщины. Более 10% молодых людей и мужчин в возрасте пожелали получить в подарок знак внимания. И для кого-то это романтический ужин с интимным продолжением, для некоторых совместная прогулка, поход в кино, в ресторан, театр, на концерт, для других просто домашний праздник с вкусностями. В торговом центре Fjord Plaza вам помогут и с этим. Кафе «Сладкая история» приготовила специально для мужчин сытные эклеры. Пять вкусов, пять ярких вариаций, к которым можно подобрать свой фирменный напиток. Такие дуэты придутся по вкусу: эклер с домашним пате из куриной печени, с жульеном, с крем-чизом и лососем, корейской морковью или сырно-ветчинной начинкой с хрустящим крекером. Торопитесь, за ними уже выстраивается очередь, так что успейте заказать коробочку, другую в «Сладкой истории».

Мы только немного поделились с вами идеями подарков к празднику 23 февраля. Приходите в торговый центр Fjord Plaza за подарками, вдохновением и хорошим настроением. Но очень просим вас помнить, что пока женщины ломают голову, что же подарить, заказать, купить, мужчины мечтают о женском внимании, общении и впечатлениях.

Подготовлено Fjord Plaza