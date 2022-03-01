Общество

Псковский губернатор принял ряд точечных решений по поддержке муниципалитетов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание с представителями районов области, на котором рассмотрели точечные меры поддержки муниципалитетов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее на совещаниях главы районов попросили оказать дополнительную финансовую помощь для разработки проектно-сметной документации по рекультивации объектов размещения отходов.

«Вопрос проработали. Принял решение увеличить субсидии на эти цели с 12,9 млн до 23,5 млн рублей. Дополнительные средства получат Усвятский, Стругокрасненский, Красногородский, Себежский и Палкинский районы», — отметил Михаил Ведерников.

Поддержка муниципалитетам будет оказана в спортивной сфере. Для бюджетов районов на 2022 год предусмотрены 62,9 млн рублей на мероприятия по физической культуре и спорту.

«Дополнительно поручил предоставить финансовую помощь в сумме 2,5 млн на содержание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Великих Луках, Плюссе, Пскове, Сосновом Боре и Дно — по 500 тысяч рублей каждому муниципалитету», — добавил губернатор.