Противопожарный рейд по домам многодетных семей прошел в Куньинском районе

Профилактический рейд по местам проживания многодетных семей провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области на территории Куньинского района 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе управления.
Сотрудники МЧС совместно с участковым социальным работники распространили памятки и листовки: «Действия граждан при обнаружении пожара», «Памятка при использовании печного оборудования», «Памятка при использовании электрооборудования», «Памятка при использовании газового оборудования».
Специалисты напомнили номера вызова экстренных оперативных служб, а также разъяснили обстановку с пожарами на территории Куньинского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Кроме того, они разъяснили основные причин возникновения пожаров и гибели людей при них.