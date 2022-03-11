Общество

Психолог рассказала о пользе блокировки Instagram для детей

Несовершеннолетние проводят довольно много времени в социальных сетях и теряют связь с реальностью. Такое мнение сегодня, 13 марта, выразила семейный психотерапевт, директор института интегративной детской психотерапии и практической психологии «Генезис» Альбина Локтионова.

Фото: pexels.com

«Вред состоит в том, сколько времени ребенок проводит во всех этих социальных сетях. Конечно, там много вымышленных фигур, много вымышленного, и это уводит от реальности и от того, что я в единицу времени могу сам сделать, как я могу себя представить, кем я могу быть, какие цели и задачи я могу решить в единицу времени», - цитирует специалиста газета «Известия» со ссылкой на эфир «Говорит Москва».

Она добавила, что существуют определенные нормативы, сколько времени ребенку полезно сидеть в интернете: с семи до девяти лет - 20 минут в день, а подросткам - не более часа. Превышение этого времени может привести к проблемам в нейропсихологии и физиологии. Последнее в данный момент изучается.

Напомним, 10 марта агентство Reuters со ссылкой на заявление Meta сообщило, что организация временно разрешит входящим в нее соцсетям Facebook и Instagram в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, если в посте говорится о специальной операции РФ по защите Донбасса.

11 марта вице-президент Meta Ник Клегг выступил с заявлением, согласно которому компания «не потерпит русофобии или какой-либо дискриминации, запугиваний или призывов к насилию в отношении русских на нашей платформе». По его словам, компания намерена применять новую политику только на Украине.

Смотрите также Роскомнадзор предлагает россиянам вести бизнес в «Одноклассниках»

Российская Генпрокуратура в тот же день потребовала признать организацию экстремистской и ограничить доступ к Instagram. Роскомнадзор сообщил, что Instagram будет заблокирован в полночь 14 марта. Как отметили в ведомстве, до этого времени пользователи смогут сохранить свои фото и видео, чтобы не потерять к ним доступ.