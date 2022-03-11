Общество

Эксперты заявили о проблеме с покупкой лекарств

Ажиотаж вокруг покупки лекарств — очень серьезная проблема. Сейчас совершать панические покупки не стоит – велика вероятность того, что препараты позже придется выкинуть, а кому-то они не достанутся, рассказал директор по развитию «RNC Pharma» Николай Беспалов.

Причем, по словам эксперта, это так же и лишняя нагрузка на участников фармацевтического рынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Все прекрасно понимают, что после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться, цитирует его агентство «Прайм».

«Но есть и другая сторона: значительные запасы ненужных препаратов, которые формируют отдельные граждане – это замороженные финансовые ресурсы, которые к тому же обладают весьма ограниченным сроком годности (в среднем порядка 2 лет). Так что, если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через 3 месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70-80% сформированных запасов придется просто утилизировать", — пояснил специалист.

По мнению Николая Беспалова, большинство потребителей смогут найти более рациональное применение свободной наличности в текущих условиях.