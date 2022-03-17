Глава Великих Лук поздравил коллектив родильного дома с юбилеем учреждения

Великолукский родильный дом отмечает 85-летие со дня образования. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте» глава города Николай Козловский.
«В этот праздничный день сердечно благодарю коллектив родильного дома за добросовестный труд и неравнодушное, теплое отношение к пациентам. Искренне желаю руководству и всем сотрудникам учреждения крепкого здоровья, энергии и сил для новых профессиональных достижений!» – выразил признательность Николай Козловский.
В прошлом году в Великих Луках родились 1232 ребенка. Среди новорожденных 628 мальчиков и 604 девочки. Причем 11 раз на свет появились двойни.