Общество

Глава Великих Лук поздравил коллектив родильного дома с юбилеем учреждения

Великолукский родильный дом отмечает 85-летие со дня образования. Об этом сообщил в своем аккаунте соцсети «ВКонтакте» глава города Николай Козловский.

«За восемь с половиной десятилетий в роддоме появились на свет многие великолучане, родители которых с теплотой и искренней благодарностью вспоминают сотрудников одного из самых значимых медицинских учреждений города. Родильный дом принимает и на высоком уровне обслуживает не только великолучанок, но и жительниц девяти районов Псковской области. Специалисты делают все возможное, чтобы малыши и мамы были здоровы и счастливы», – отметил глава города.





«В этот праздничный день сердечно благодарю коллектив родильного дома за добросовестный труд и неравнодушное, теплое отношение к пациентам. Искренне желаю руководству и всем сотрудникам учреждения крепкого здоровья, энергии и сил для новых профессиональных достижений!» – выразил признательность Николай Козловский.

В прошлом году в Великих Луках родились 1232 ребенка. Среди новорожденных 628 мальчиков и 604 девочки. Причем 11 раз на свет появились двойни.