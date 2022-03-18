Общество

Одиноким псковичам предлагают подписать социальный контракт

Мера государственной социальной поддержки малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан в виде реализации социальных контрактов действуют в Псковской области, а также на территории Пскова в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Псковичам пояснили, что социальный контракт – это договор между органами социальной защиты и малоимущим гражданином или семьей. Срок действия контракта составляет от 3 месяцев до 1 года. Органы социальной защиты оказывают социальную помощь в виде пособия, а гражданин выполняет мероприятия программы социальной адаптации. Цель социального контракта - повышение уровня и качества жизни малоимущих граждан за счет постоянных самостоятельных источников дохода.

Право заключить социальный контракт имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Псковской области.

Социальный контракт можно заключить по одному из направлений:

поиск работы и трудоустройство;

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятость.

С подробной информацией о социальном контракте можно ознакомиться на сайте комитета по социальной защите Псковской области.