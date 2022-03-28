Общество

Внеплановое повышение пенсий анонсировали в Госдуме

Внеочередная индексация пенсий в России состоится в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщила депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Индексацию проведут за счет средств из резервного фонда правительства, а также денег, сэкономленных после выхода РФ из пенсионного соглашения со странами СНГ, цитирует ее «URA.RU».

«Уже 30 лет, как мы состоим в этом соглашении, и оно уже устарело. Объективно, необходимо из него выходить. Эти отношения уже исчерпали себя. Мы сэкономленные средства направим на увеличения доходов наших российских пенсионеров в самое ближайшее время. Будет принято решение об индексации пенсий российских пенсионерам не только через эти средства, но и резервные фонды правительства в течение первого полугодия», — сказала Светлана Бессараб.

Кроме того, она напомнила об индексации социальных пенсий 1 апреля. «Это установленная законом индексация получателям социальных пенсий. И она будет произведена на 8,6%, как были произведены индексации по всем остальным видам пенсий. То что ожидается из резервного фонда правительства, будет произведено уже с учетом текущей инфляции», — объяснила депутат.

Напомним, изначально, с 1 января, россиянам увеличили пенсии на 5,9%. Затем, с 1 февраля, по поручению президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексировали до 8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая, по данным Росстата, составила 8,4%.