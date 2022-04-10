Общество

Аналитики отметили растущую популярность китайского языка среди россиян

Россияне стали считать китайский язык полезным для карьеры в 2 раза чаще. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса онлайн-сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения и родители несовершеннолетних детей из всех округов России.

По сравнению с прошлым годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, популярность английского языка несколько снизилась, а китайского – возросла в 2 раза, добавили специалисты.

По мнению 54% россиян, наиболее полезным для их карьеры было бы знание английского языка. Каждый девятый (11%) считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским.

Остальные иностранные языки требуются для построения карьеры в России гораздо реже: о том, что в работе пригодились бы французский, немецкий, испанский, японский и арабский, рассказали по 1% опрошенных. Другие языки назвали в общей сложности 2% респондентов. Каждый пятый (19%) уверен, что иностранный язык совершенно не нужен ему при исполнении должностных обязанностей.

В пользе английского для карьеры чаще убеждена молодежь до 34 лет (67%) и опрошенные с доходом свыше 80 тысяч рублей (57%). Тех, кто считает важным знание китайского, больше среди респондентов старше 45 (14%). Об отсутствии необходимости знать какой-либо иностранный язык чаще говорили россияне старшего поколения (25%), опрошенные с доходом менее 50 тыс. руб. и женщины (по 23%).

«А какие иностранные языки россияне считают наиболее полезными для будущего своих детей?» – задались вопросом эксперты.

В необходимости владения английским убеждены 53% родителей, китайским — 28%. Знание других языков считают полезным для подрастающего поколения гораздо реже: в перспективности изучения арабского убеждены — 2%, французского, немецкого, испанского, итальянского и японского — по 1%. По мнению 4% опрошенных, их детям не будет нужен никакой иностранный язык. В необходимости для ребенка английского чаще убеждены женщины (59% против 48% среди мужчин), китайского — мужчины (34% против 21% среди женщин).