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Повышение градусов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Синоптики не прогнозировали наступление весны в Псковской области раньше середины апреля. И вроде бы ночные температуры по-прежнему остаются отрицательными, а в конце месяца все еще высока вероятность выпадения снега. Однако солнце каждый день радует псковичей, сугробы уже растаяли, а вернувшиеся домой птицы завели первые песни.

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Еще приятнее наслаждаться весной без целого ряда антиковидных ограничений, осталось только базовое - ношение масок в общественных местах.

Город Псков в апреле запечатлел фотограф Псковской Ленты Новостей Вадим Боченков.