Общество

Как правильно возвращать покупки в магазин, объяснили псковичам

Как защищать свои права, если приобретенный в магазине товар вам не подошел, что делать, если цена радует, а срок годности на закончился еще вчера, и как поступить, когда на кассе вы узнаете, что «акция уже закончилась, а ценники не поменяли», - ответы на эти вопросы дали специалисты.

На что стоит обратить внимание в чеке, рассказала продавец одного из сетевых магазинов. Девушка уточнила, что очень тщательно нужно проверять, прошла ли акция на товары по выгодному предложению «два по цене одного», «третий товар в подарок». В продуктовых магазинах бывает, что для активации акции нужен дополнительный код, не все кассиры заинтересованы в том, чтобы сумма покупки на кассе уменьшилась, и многие его не вводят.

Псковский юрист посоветовал сразу после обнаружения ошибки с расчетом обратиться в магазин. Эксперт уточнил, что стоит вернуться в магазин, даже если неточность обнаружилась дома. С собой необходимо взять товары, на которые не прошла скидка, и чек. Магазин обязан вернуть разницу.

На самом деле не все покупатели в курсе, что кассовый чек должен показывать ту же стоимость, что указана на карточке товара на полке. Как вернуть деньги за некачественный товар и разницу в ценнике - в материале ЦДИ.