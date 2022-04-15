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Общество

Признавшаяся в любви Пскову Светлана Немоляева отмечает 85-летие

18.04.2022 09:53|ПсковКомментариев: 0

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает 85-летие сегодня, 18 апреля.

Светлана Немоляева начала сниматься в кино еще в раннем детстве. Первую известность получила в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в художественном фильме «Евгений Онегин». Широкую известность ей принесли роли в кинокартинах Эльдара Рязанова: «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979) и «Небеса обетованные» (1991).

C 1959 года — ведущая актриса Московского академического театра имени Владимира Маяковского, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2013, 2019), премии зрительских симпатий «Звезда театрала» (2012, 2014, 2019).

Напомним, в 2021 году Светлана Немоляева стала гостьей кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. В ходе церемонии открытия фестиваля артистке вручили приз за вклад в кинематограф. Светлана Немоляева призналась, что восхищена Псковом, в котором побывала в прошлом году впервые.

Теги: #кино #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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