Общество

Более 6 тысяч псковских семей получили сертификаты на маткапитал без личного обращения в ПФР

6605 семей в Псковской области оформили сертификат на материнский капитал в проактивном (беззаявительном) режиме – без личного обращения в Пенсионный фонд РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные о том, что семье предоставлен сертификат, фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и появляются в личном кабинете лица, имеющего право на маткапитал, на сайте ПФР или на портале госуслуг.

«Единственное, что нужно иметь потенциальному владельцу сертификата – доступ к электронным сервисам, то есть возможность войти в свой личный кабинет. Тем, кто еще этого не сделал, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, подтвердить учетную запись, получить логин и пароль», - отметили в пресс-службе.

Не выходя из дома сегодня можно не только получить сертификат, но и распорядиться его средствами, подчеркнули в ПФР. В электронном виде можно обратиться за направлением средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья (как на первую, так и на вторую части), на оплату образования детей или содержания (присмотр и уход) в детском саду. Что касается использования МСК для погашения долга и процентов по кредитному договору или для уплаты первоначального взноса при оформлении кредита на улучшение жилищных условий, то заявление оформляется непосредственно в банке, в котором семья получает кредит на покупку или строительство жилья. Банк самостоятельно перенаправляет заявление и сведения из кредитного договора в ПФР.

Если семья решила использовать средства материнского капитала для оплаты стоимости жилья непосредственно продавцу, то заявление можно подать через портал госуслуг или в личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Аналогично можно подать заявление и на установление ежемесячной денежной выплаты из средств МСК. Все необходимые справки и документы специалисты органов ПФР запросят самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

С 2007 года (с начала реализации государственной программы по поддержке семей с детьми) в регионе более 48 тыс. семей получили сертификат на материнский капитал. Из них более 44,2 тыс. владельцев полностью или частично распорядились средствами МСК на общую сумму 13 млрд рублей (в 2022 году – 541,7 млн рублей).