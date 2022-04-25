Общество

Более 800 кубометров отходов вывез «Экопром» с псковских кладбищ

Псковский филиал ООО «Экопром» (ГК Мехуборка) вывез более 800 кубометров отходов с кладбищ города в преддверии Пасхи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: ООО «Экопром» / «ВКонтакте»

«В прошедшее воскресенье состоялся один из главных церковных праздников - Пасха. Многие псковичи приезжали заранее на места захоронения близких, чтобы навести там порядок. Для организации по вывозу отходов это особая и ответственная пора - работа по уборке кладбищ начинается задолго до больших православных праздников и этот год не стал исключением. С раннего утра, в ежедневном режиме, спецтехника филиала выезжала на уборку контейнеров на городских кладбищах», – рассказали специалисты.

Как отметили на предприятии, контейнеры наполнялись с необыкновенной быстротой.

«Не успевали наши машины съездить на выгрузку, как убранная листва уже горами лежала возле контейнеров, что значительно усложняло уборку и время вывоза. Каждое утро наши экипажи "выкапывали" из листвы металлические контейнеры, которых в Пскове 78 штук. Более ответственные люди складывали все в пакеты», – говорится в сообщении.

В итоге, за прошедшую неделю «Экопром» вывез более 800 кубов мусора со всех кладбищ Пскова.