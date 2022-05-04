Общество

Баннеры с перечнем запрещенных предметов разместят в Пскове в преддверии 9 мая

Баннеры с перечнем предметов, которые запрещено проносить на праздничные мероприятия 9 мая, разместят в центре Пскова. Об этом на брифинге о проведении акции «Бессмертный полк» в Псковской области в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 6 мая, сообщила и. о. начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Скачкова.

«Мы призываем граждан с пониманием и четкостью относиться к этим мерам. Главное в действующих условиях организовать безопасность нашим гражданам при проведении такого мероприятия. За ситуацией будут следить и сотрудники УМВД, поэтому мы за надежным тылом», - сказала Наталья Скачкова.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове состоится 9 мая в 11:00. В этом году псковичи снова смогут пройти по главным улицам города, неся в руках портреты участников войны. Сбор участников шествия запланирован на 10:45 на улице Карла Маркса (у инсталляции «Я люблю Псков»).