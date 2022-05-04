Общество

Росгвардейцы приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пскове

Тысячи жителей города Пскова приняли участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», в том числе ими стали сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Они вместе с членами своих семей с портретами отцов, дедов и прадедов, принимавших участие в Великой Отечественной войне, прошли по улицам города.

Шествие «Бессмертного полка» стало одним из главных событий в праздновании Дня Победы, подчеркнули в Росгвардии.