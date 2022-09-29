Общество

Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии

Боли при невралгии отличаются от сердечных монотонностью, длительностью и, как правило, носят тянущий характер. Об этом сообщили кардиолог высшей категории Наталья Чуич и невролог Николай Вотчинцев.

По словам врача-кардиолога высшей категории Натальи Чуич, очень важно правильно оценивать характер и причину боли. Болевой синдром в области груди может маскировать неврологические заболевания, а может быть вызван, например, инфарктом миокарда, аневризмой аорты, стенокардией или тромбоэмболией легочной артерии, пишет Lenta.ru.

Оценить характер болевого синдрома можно по нескольким критериям. В первую очередь кардиолог предложила обратить внимание на локализацию болей. «В обоих случаях они ощущаются в области сердца или в левой половине грудной клетки, могут отдавать в левую руку, лопатку, шею, сопровождаться онемением пальцев, — объяснила она. — Однако при сердечном приступе боли не имеют четкой локализации. При невралгиях же, как правило, можно найти четкую точку, в которой неприятные ощущения максимально сильны».

Кроме того, врач советует обратить внимание на продолжительность болевого приступа.

При неврологических заболеваниях боли продолжительные, переносимые, не имеют четкого времени начала приступа. Сердечные боли, как правило, редко протекают длительно, часто имеют четкое начало приступа. В обоих случаях болевой синдром может быть ярко выраженным, но при невралгии его интенсивность носит постоянный характер, а в случае проблем с сердцем боль накатывает волнами. По характеру сердечная боль чаще всего выражена в виде давящих, сжимающих, жгучих ощущений за грудиной, а при невралгии она ноющая, тянущая, монотонная

Провоцирующими факторами в случае сердечно-сосудистых патологий чаще всего становятся психоэмоциональные или физические нагрузки, заметила кардиолог. По ее словам, невралгия тоже может быть связана с физическими нагрузками, но при этом имеет четкую связь с положением тела, усиливается при глубоком вдохе и не исчезает после устранения физической нагрузки.

Врач-невролог Николай Вотчицев добавил, что диагностика причин болей за грудиной довольно сложна.

Загрудинной болью могут проявляться внезапно открывшаяся язва желудка, пневмония, панкреатит и даже спазм лестничных мышц, который за счет сдавления нервных стволов нередко вызывает точно такую же боль в руке, как при инфаркте. С такими же жалобами могут обратиться к врачу пациенты с тревожными и депрессивными расстройствами, которым бывает очень непросто поверить, что проблема не в сердце, а в психике.

В заключение невролог заявил, что с болевым синдромом в области сердца надо обязательно обращаться к врачу и не пытаться обойтись нитроглицерином. Только специалист может установить правильный диагноз и назначить соответствующее лечение.

«Врач, проводя диагностический поиск, опирается не только на симптомы, на которые жалуется пациент, но и на анамнез, показатели давления, пульса, анализы, ЭКГ, рентген. А самостоятельно назначать себе нитроглицерин или давать его кому-то довольно легкомысленно», — подытожил он.