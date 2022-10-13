Общество

Монумент в память о Ледовом побоище на фоне Луны снял псковский астроном-любитель

Монумент в память о Ледовом побоище на фоне восходящей Луны запечатлел псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко 12 октября. Своей видеозаписью он поделился в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Михаил Прохоренко

«Монумент в память о Ледовом побоище на фоне восходящей Луны. Забавно, как облака, пытаясь закрыть светило, так и не смогли осуществить задуманного», - написал пскович.

В свою очередь еще один астроном-любитель Петр Митрофанов также поделился своей видеозаписью в комментариях.

Видео: Петр Митрофанов

Смотрите также Суточное вращение объектов небесной сферы запечатлел псковский астроном-любитель. ВИДЕО

Ранее Михаил Прохоренко запечатлел суточное вращение вокруг Полярной звезды объектов небесной сферы.