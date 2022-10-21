Общество

Пскович стал призёром Международного фестиваля робототехники

Воспитанник псковского «Кванториума» Илья Щембелов занял второе место на Международном фестивале робототехники «Робофинист». Вместе с наставником Игорем Лубягиным они представляли проект «Разработка сенсорной системы для манипулятора». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском технопарке.

Фото здесь и далее: «Кванториум»

Над сенсорно-исполнительной системой Илья Щембелов трудится уже долгое время. Он рассказал, что на конкурсе была представлена усовершенствованная модель.

«Относительно старой версии было переделано всё: датчики, сенсорная перчатка, электроника, алгоритм, исполняющее устройств», - отметил кванторианец.

Конкурс проходил в несколько этапов: заочный тур, очный, превью проекта за одну минуту, затем выставочный формат с оценкой экспертов, написание рецензии на проект конкурентов и реклама проекта других участников.