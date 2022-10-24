Общество

Субботник по уборке берега реки Великой прошел в Пскове

Субботник по уборке берега реки Великой прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Свой вклад в сохранение экосистемы реки внесли члены и сторонники партии, депутаты Псковской городской Думы, активисты "Молодой Гвардии Единой России" и просто неравнодушные граждане. В рамках проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" активисты провели субботник по уборке берега реки Великой около моста имени 50-летия Октября в Пскове», - рассказали в пресс-службе.

Участники субботника собрали более 20 мешков с мусором.

Большая часть собранного мусора – это результат отдыха псковичей: полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, битое стекло и другой хлам, то есть те отходы, которые, к сожалению, разлагаются не одно столетие, отметили в пресс-службе.

«Конечно, в городе есть соответствующая служба по наведению порядка и уборке мусора. Но в первую очередь каждый должен понимать, что убранный за собой мусор - это, прежде всего, защита окружающей среды, которая напрямую влияет на состояние здоровья населения и качество жизни граждан России, - заметил секретарь местного отделения партии Валерий Филимонов.