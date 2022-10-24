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Общество

День таможенника отмечают в России 25 октября

25.10.2022 09:02|ПсковКомментариев: 0

День таможенника Российской Федерации отмечают 25 октября. Дата установлена указом президента РФ №811 от 4 августа 1995 года.

Как уточняет calend.ru, 25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Появление этого документа стало чрезвычайно важным событием для дальнейшего развития таможенного дела в России. С этого же момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. К тому же 25 октября 1991 года по указу президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации, преобразованный в 2004 году в Федеральную таможенную службу РФ.

Работая в условиях нового Таможенного кодекса РФ, российские таможенники доказали, что умеют работать на уровне мировых стандартов. В работе таможенных органов всё более активно используется действующая в других странах мира система анализа и управления рисками.

Реализуется программа модернизации таможенных информационных систем, внедряются передовые технологии таможенного контроля и таможенного оформления. Всё больше и больше таможенных постов переходят на электронную форму декларирования товаров и транспортных средств с применением электронных цифровых подписей. Совершенствуется работа правоохранительных подразделений таможенных органов.

В условиях борьбы с международным терроризмом работа таможенников сосредотачивается на борьбе с контрабандой оружия и боеприпасов, обеспечении безопасности путей поставок товаров и транспортных средств, объединении усилий правоохранительных подразделений таможенных служб Всемирной таможенной организации в борьбе с терроризмом.

Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире, она насчитывает около 70 тысяч человек и включает в себя 8 региональных таможенных управлений, 3 специализированных управления. В её структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из своих региональных учебных центров.

Свой профессиональный праздник все работники таможни Российской Федерации, по традиции, отмечают с большим размахом. В этот день они получают поздравления от руководства, представителей власти и бизнеса, коллег и друзей.

Напомним, что 26 января отмечается Международный день таможенника.

Теги: #праздник #таможня
Источник: Псковская Лента Новостей
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