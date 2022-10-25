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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских таможенников с профессиональным праздником

25.10.2022 10:50|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников Псковской таможни. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.

В первую очередь губернатор отметил, что Псковская область как регион, граничащий с тремя государствами, неразрывно связана с деятельностью таможенных органов. В Псковской таможне трудятся более 1300 сотрудников, обеспечивая высокий уровень таможенного администрирования.

«Сплоченный коллектив добросовестно выполняет все возложенные задачи, являясь гарантом соблюдения законодательства. Сотрудники обладают актуальными компетенциями, знанием современных информационных технологий, умеют анализировать большие объемы разносторонней информации и работать с цифровыми способами обработки данных. В пресечении противоправной деятельности юридических и физических лиц применяется накопленный значительный опыт», - добавил глава региона.

По словам Михаила Ведерникова, рабочее взаимодействие руководства таможни с правительством региона помогает принимать верные решения даже в нестандартных ситуациях и достойно выполнять все задачи, способствуя экономическому подъему области и страны.

«Благодарю сотрудников за преданность выбранному делу, стойкость в преодолении вызовов времени, честность, непреклонность и профессионализм. Желаю всему личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Отечества», - поздравил губернатор.

Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #Псковская область #таможня #поздравление
Источник: Псковская Лента Новостей
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