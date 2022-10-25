Михаил Ведерников поздравил псковских таможенников с профессиональным праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником сотрудников Псковской таможни. Поздравление опубликовано на сайте правительства Псковской области.
В первую очередь губернатор отметил, что Псковская область как регион, граничащий с тремя государствами, неразрывно связана с деятельностью таможенных органов. В Псковской таможне трудятся более 1300 сотрудников, обеспечивая высокий уровень таможенного администрирования.
По словам Михаила Ведерникова, рабочее взаимодействие руководства таможни с правительством региона помогает принимать верные решения даже в нестандартных ситуациях и достойно выполнять все задачи, способствуя экономическому подъему области и страны.
«Благодарю сотрудников за преданность выбранному делу, стойкость в преодолении вызовов времени, честность, непреклонность и профессионализм. Желаю всему личному составу и ветеранам таможенной службы крепкого здоровья, счастья, благополучия, семейного тепла и успехов на благо Отечества», - поздравил губернатор.