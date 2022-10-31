Общество

Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами

Терапевт Андрей Дудецкий предупредил об опасности согревания алкоголем, поскольку во время болезни так можно снизить активность иммунитета, рассказал терапевт Андрей Дудецкий. Он предостерег от лечения ОРВИ и простуды народными методами.

Терапевт отметил, что согреваться небольшим количеством алкоголя вредно, вопреки расхожему мифу, сообщает «Доктор Питер».

«В основном предлагают использовать крепкое спиртное, но есть и любители лечиться теплым пивом. Такая "терапия" снизит уровень иммунной защиты организма, а значит, болезнь может затянуться», — прокомментировал он.

Не стоит начинать бороться с температурой, если градусник показывает ниже 38,5 градуса, отметил Дудецкий. По его словам, организм должен сам справляться с инфекцией. Также опасно заниматься самолечением: принимать противовирусные препараты без назначения врача, а также бороться с ОРВИ с помощью антибиотиков.

Терапевт рассказал, что пациенты забывают, что эффективные противовирусные лекарства работают только 48 часов с начала болезни, а после принимать их нет смысла. А антибиотики и вовсе не предназначены для лечения ОРВИ, добавил Дудецкий. Бесконтрольный прием препаратов влечет серьезные последствия, особенно для ЖКТ, предупредил врач.

«В первые дни болезни не стоит набрасываться на витамины. Они не только не ускорят выздоровление, но и дадут серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень», — предостерег терапевт. Он также добавил, что нет смысла поглощать в огромных количествах витамин С, так как за раз организм может усвоить лишь 400 миллиграммов.

Дудецкий напомнил, что многие считают ОРВИ нетяжелой болезнью, поэтому не обращаются к врачу. И совершают ошибку, так как начинают заниматься самоврачеванием. Поход в поликлинику не стоит откладывать, даже если больной уверен, что сможет за неделю вылечиться сам, резюмировал терапевт.