Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в роли ведущих ENERGY
Электронная транспортная накладная
бонусы для членов профсоюза
Защита от грабителей
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
оплата счетов
новогодние корпоративы
«Истфакт»: оккупация Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
штраф за обман энергетиков
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
Господин Рейтингомер
Компьютерные игры: за и против
Мне 60, и это здорово!
Голливуд вернулся
 
 
 
ещё Общество 31.10.2022 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России 31.10.2022 18:240 Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето 31.10.2022 18:190 20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области 31.10.2022 18:080 Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области 31.10.2022 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября 31.10.2022 17:440 Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию
 
 
 
Самое популярное 30.10.2022 11:1510 Городской автобус расстреляли в Пскове. ФОТО 29.10.2022 17:000 Псковские власти ответили на вопрос, где в областном центре бомбоубежища 28.10.2022 20:100 Мемориальные плиты вырвали на Кургане Дружбы в Латвии. ФОТО 31.10.2022 06:580 Арктический антициклон накроет Северо-Запад России 28.10.2022 08:330 Псковская область вошла в число лидеров по потреблению населением успокоительных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами

31.10.2022 17:10|ПсковКомментариев: 0

Терапевт Андрей Дудецкий предупредил об опасности согревания алкоголем, поскольку во время болезни так можно снизить активность иммунитета, рассказал терапевт Андрей Дудецкий. Он предостерег от лечения ОРВИ и простуды народными методами.

Терапевт отметил, что согреваться небольшим количеством алкоголя вредно, вопреки расхожему мифу, сообщает «Доктор Питер».

«В основном предлагают использовать крепкое спиртное, но есть и любители лечиться теплым пивом. Такая "терапия" снизит уровень иммунной защиты организма, а значит, болезнь может затянуться», — прокомментировал он.

Не стоит начинать бороться с температурой, если градусник показывает ниже 38,5 градуса, отметил Дудецкий. По его словам, организм должен сам справляться с инфекцией. Также опасно заниматься самолечением: принимать противовирусные препараты без назначения врача, а также бороться с ОРВИ с помощью антибиотиков.

Терапевт рассказал, что пациенты забывают, что эффективные противовирусные лекарства работают только 48 часов с начала болезни, а после принимать их нет смысла. А антибиотики и вовсе не предназначены для лечения ОРВИ, добавил Дудецкий. Бесконтрольный прием препаратов влечет серьезные последствия, особенно для ЖКТ, предупредил врач.

«В первые дни болезни не стоит набрасываться на витамины. Они не только не ускорят выздоровление, но и дадут серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт и печень», — предостерег терапевт. Он также добавил, что нет смысла поглощать в огромных количествах витамин С, так как за раз организм может усвоить лишь 400 миллиграммов.

Дудецкий напомнил, что многие считают ОРВИ нетяжелой болезнью, поэтому не обращаются к врачу. И совершают ошибку, так как начинают заниматься самоврачеванием. Поход в поликлинику не стоит откладывать, даже если больной уверен, что сможет за неделю вылечиться сам, резюмировал терапевт.

Теги: #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли решение властей праздновать Новый год без салюта и массовых гуляний?
В опросе приняло участие 55 человек
31.10.2022, 18:340 Рейтингомер: последнее губернаторское замечание, приговор медиаменеджеру и безграничный хайп 31.10.2022, 18:240 Представители псковских национальных диаспор встретились в музее-усадьбе сето 31.10.2022, 18:190 20 тонн гуманитарного груза собрали для жителей ЛДНР в Псковской области 31.10.2022, 18:130 «У девочки началась истерика»: что творилось в момент обстрела автобуса в Пскове
31.10.2022, 18:080 Жидкие осадки прогнозируют в Псковской области 31.10.2022, 18:040 Пскович предстанет перед судом за избиение друга 31.10.2022, 18:020 Проект бюджета региона на 2023 год внесли в Псковское областное Собрание 31.10.2022, 17:540 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 31 октября
31.10.2022, 17:460 Volvo врезался в Hyundai на площади Победы в Пскове 31.10.2022, 17:440 Около 120 юных псковичей посетили занятия по программированию 31.10.2022, 17:370 Псковичка лишилась более чем двух миллионов рублей после звонков от неизвестных 31.10.2022, 17:260 Призыв в рамках частичной мобилизации завершили в России
31.10.2022, 17:212 Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова провели в псковском УМВД 31.10.2022, 17:200 Власти подтвердили факт возгорания на военном аэродроме «Веретье» в Островском районе 31.10.2022, 17:100 Врач предостерег россиян от лечения ОРВИ народными методами 31.10.2022, 17:003 Информационные вывески продолжают приводить в порядок в Псковском районе
31.10.2022, 16:470 Спектакль «Мастер и Маргарита» в сопровождении органа представят в Пскове 31.10.2022, 16:440 Шахматиста Анатолия Карпова дважды госпитализировали 31.10.2022, 16:400 Как с помощью дыхательных упражнений снизить пульс, рассказала кардиолог 31.10.2022, 16:370 Театр танца «Русские узоры» пригласили к участию в концерте группы «Кватро» в Пскове
31.10.2022, 16:320 Игорь Романов подал документы для регистрации кандидатом на выборы главы Пушкиногорского района 31.10.2022, 16:270 Пояс Ориона над Псковом запечатлел астроном-любитель. ВИДЕО 31.10.2022, 16:260 «Неделя здоровья» прошла в Пскове 31.10.2022, 16:220 Документ о замене эполет погонами опубликовали псковские архивисты
31.10.2022, 16:191 Псковская область заняла 7-е место по популярности санаториев на ноябрьские праздники в СЗФО 31.10.2022, 16:130 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по джиу-джитсу в Пскове 31.10.2022, 16:090 Россиянка погибла в ванне из-за телефона 31.10.2022, 15:540 Почта России прокомментировала хищение денег из кассы островского отделения
31.10.2022, 15:460 Музыканты псковского колледжа искусств выступили в Гдове 31.10.2022, 15:430 Деньги на реконструкцию тубдиспансера в Великих Луках планируют выделить в 2024-2026 годах 31.10.2022, 15:370 Псковский цирк стал дипломантом первой степени на всероссийском фестивале-конкурсе 31.10.2022, 15:280 Андрей Ермаков рассказал о согласовании строительства новой школы на Запсковье
31.10.2022, 15:150 Пскович ограбил подростка на улице Свердлова и извинился в суде 31.10.2022, 15:020 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стартует 1 ноября 31.10.2022, 14:590 Трешку в Псковской новостройке продают в ипотеку с платежом 16 800 рублей 31.10.2022, 14:540 Великие Луки первыми выполнили задачу по сбору заявок на догазификацию - губернатор
31.10.2022, 14:490 Фасад многоквартирного дома отремонтировали в Локне 31.10.2022, 14:470 «Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии. ВИДЕО 31.10.2022, 14:461 Мужчина застрелил соседского пса в Псковской области 31.10.2022, 14:400 Из XXII века: псковский подросток создал «руку из будущего» и взял международный приз
31.10.2022, 14:400 Налоговая напомнила псковичам о необходимости выдавать чеки на ярмарках 31.10.2022, 14:380 Судьбу автостанции «Старый Изборск» решит глава Печорского района 31.10.2022, 14:340 Ревнивая россиянка убила сожителя и попыталась смыть оружие в унитаз 31.10.2022, 14:250 Кубок по программированию среди школьников разыграли в Псковской области
31.10.2022, 14:230 Каким должен быть рацион человека старше 50 лет, рассказали диетологи 31.10.2022, 14:200 Андрей Буянов о пути псковича в мир большого кино 31.10.2022, 14:100 Восемь человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю 31.10.2022, 14:040 Псковички привезли медали с международного турнира по воздушной гимнастике
31.10.2022, 14:010 Эстония планирует в 30 раз расширить охраняемую зону на границе с Россией 31.10.2022, 13:580 Четыре улицы обесточат в Великих Луках 3 ноября 31.10.2022, 13:560 Участок улицы Старотекстильной в Пскове закроют для движения транспорта 31.10.2022, 13:490 «Деловой понедельник»: Медицинский сектор в текущих реалиях. ВИДЕО
31.10.2022, 13:470 Великолукская школа №6 признана лучшим инклюзивным образовательным учреждением страны 31.10.2022, 13:410 Большинство респондентов ПЛН выступают против полётов авиации над Псковом 31.10.2022, 13:340 Чемпионат города по настольному теннису состоялся в Пскове 31.10.2022, 13:280 Пскович попытался покинуть магазин в похищенной одежде на 30 тысяч рублей
31.10.2022, 13:220 Благодаря «Пушкинской карте» псковичи сэкономили почти миллион рублей 31.10.2022, 13:211 Жертв авиакатастрофы над Синайским полуостровом вспоминают в России 31.10.2022, 13:150 Воспитанники «Бригантины» стали призерами областных соревнований по самбо 31.10.2022, 13:122 Полицейский обокрал покойника на 280 тысяч рублей и попал под суд
31.10.2022, 13:100 Основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России стал МегаФон 31.10.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 31.10.2022, 12:560 Новгородское кружево представили в Псковском музее-заповеднике 31.10.2022, 12:520 Четыре новых ТОСа хотят создать в Пскове
31.10.2022, 12:350 Поссорившийся с девушкой пьяный пскович угнал автомобиль, чтобы согреться 31.10.2022, 12:330 «Постскриптум»: Выборы главы Пскова и предложение увеличить срок службы в армии 31.10.2022, 12:310 Новую арт-студию планируют открыть в Пскове на улице Профсоюзной 31.10.2022, 12:240 Tele2 первой на рынке запустила революционный конструктор мультиподписок
31.10.2022, 12:160 16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 31.10.2022, 12:120 Актив Псковского горкома КПРФ встретился с депутатом Госдумы 31.10.2022, 12:110 Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина на Рижском проспекте 31.10.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
31.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 31 октября 31.10.2022, 11:570 Купить сим-карту МегаФона в селах Псковской области стало проще 31.10.2022, 11:490 Изменился график работы магазина «Деревня Соловьи» при производстве 31.10.2022, 11:400 Дочь от первого брака ищет отец в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru