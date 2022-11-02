Общество

Дети и онлайн-мошенники: как предостеречь ребенка от угроз в Интернете?

Правоохранительные органы часто сообщают о фактах мошенничества среди людей пожилого возраста. Многие из них верят телефонным злоумышленникам, которые сообщают о якобы попавших в ДТП родственниках или о незаконном взятии кредита на их персону. Такой механизм действий мошенников известен многим. А как преступники могут влиять на другую, не менее уязвимую категорию, - на детей?

Каким уловкам могут поверить дети? Как предостеречь их от мошенников? Об этом и многом другом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала семейный и детский психолог Руслана Скородумова.

– Дети в каком возрасте больше подвержены онлайн-мошенничеству?

– На самом деле онлайн-мошенничеству ребенок подвержен в любом возрасте. Скорее, это даже не от него зависит. Мошенники просматривают странички детей. А они много выкладывают: фотографии и информацию о себе. Поэтому там очень легко понять: можно что-то взять от этого человека или нельзя, чем его можно заинтересовать.

– Может быть так, что особенность кроется не в возрасте, а в социальном положении?

– В зависимости от мошенников. Киберпреступления бывают разные. Например, подростков легко зацепить легким заработком, потому что они хотят себе что-то покупать. Может быть, родители не всегда могут себе это позволить. На самом деле, похвально, что подростки хотят зарабатывать. Но киберпреступники как раз этим и пользуются. Еще пример: если по странице в социальных сетях подросток выглядит одиноким, тогда легко войти к нему в доверие - рассказывать об общих увлечениях, показывать заботу и понимание. А потом начинают шантажировать. Маленькие дети без критики доверяют взрослым. Поэтому их очень легко обманывать, прося помощи.

– Какие ещё могут быть уловки? С чем дети могут столкнуться в Интернете?

– Есть ребята, которые играют, и через донаты денег в играх они могут попасть в уловку мошенников. Например, родители не разрешают ребенку покупать какие-то вещи в игре, которые нужны для прохождения на следующий уровень.

Платят донаты через карты. Если это не подростки, а дети, то у них нет собственной карты. Они заносят данные карт родителей. Тут и кроется опасность.

– Как родителям грамотно рассказать об опасности детям в Интернете?

– Очень важно говорить о этом. Главное – не делать это посредством назидания и чтения лекций, иначе дети не услышат. Надо рассказывать о том, что в Интернете есть преступники, определенные преступления и можно даже их перечислить. Также следует объяснить детям, что нельзя разговаривать с чужими людьми на улице, уходить куда-то с ними и открывать двери – точно так же нельзя в Интернете общаться с незнакомыми людьми. Мы не знаем, кто сидит по ту сторону компьютера. Там могут быть фотографии детей, а на самом деле – это взрослые люди. Нужно объяснить, что нельзя сообщать чужим людям личные данные о семье, их телефоны, адреса, также нельзя посылать фотографии. Надо предупредить подростка о том, что не бывает легкого заработка. Ведь, если им обещают быстрый заработок, то это мошенники. И следует напомнить, что нельзя переходить по незнакомым ссылкам, если говорят о каких-то выигрышах. Это очень важно помнить.

– На что еще следует обратить внимание родителям при формировании цифровой гигиены у своего ребенка?

– Самое главное, о чем говорят все специалисты – у ребенка должны быть близкие отношения с родителями, чтобы он не боялся говорить родителям о том, что с ним кто-то связался, кто-то общается и что-то просит. Нужно создавать доверительные отношения с ребенком. Это очень важно. Тогда можно будет быстро предупредить страшные последствия.

Беседовала Светлана Герасимова