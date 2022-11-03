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Общество

Александр Котов: Способность сплотиться, выстоять и победить не раз помогала нам во времена испытаний

04.11.2022 09:49|Псков

С Днём народного единства жителей Псковской области поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Этот праздник – дань уважения славному прошлому нашей страны и символ веры в завтрашний день. На территории России проживает более 190 народов, у нас могут отличаться традиции и уклад жизни, у нас разные национальные костюмы и языки, но это не мешает нам, сохраняя самобытность, жить в согласии, иметь общие ценности, осознавать себя единым народом с общей исторической судьбой и общим будущим», - отметил Александр Котов. 

По его мнению, все самые высокие достижения и блестящие победы в истории России связаны с народным единением. «Искренняя дружба, бережное отношение к нашему общему дому – нашей стране и нашему региону, способность в критической ситуации сплотиться, выстоять и победить не раз помогали нам во времена испытаний. Настоящее народное единство необходимо нам и сейчас – вместе мы несём ответственность за судьбу государства, защищаем его целостность, отстаиваем интересы», - отметил спикер областного Собрания.

«Наша сила и правда – в единстве! Мира и процветания нашему Отечеству! Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!» - добавил он. 

Теги: #псковское областное собрание #поздравление #День народного единства
Источник: Псковская Лента Новостей
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