Общество

Михаил Ведерников: Вместе мы решим любые задачи во имя процветания России

С Днём народного единства жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На территории нашей необъятной страны живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Нас объединяет общая история и ценности: любовь к своей семье и Родине, уважение к старшим, забота о детях, стремление созидать и защищать свои интересы, но главное — все мы воспитаны на одних и тех же исторических примерах мужества, патриотизма и гражданского единства, а значит, являемся продолжателями общих традиций. Эта основа позволяет нам справляться со всеми вызовами истории, плечом к плечу защищать государственную целостность и независимость», - отметил Михаил Ведерников.

Губернатор напомнил, что четыре века назад победа народного ополчения над польскими захватчиками стала толчком для укрепления российской государственности и национального самосознания.

«Вместе мы решим любые, самые сложные задачи во имя укрепления и процветания нашей любимой России. Желаю всем гражданам нашей страны здоровья, успехов, счастья и благополучия!» - добавил глава региона.