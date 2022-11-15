Общество

Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове

Конкурс молодёжных проектов «Есть идея» стартовал в Пскове. Участникам предлагают создать социально-значимый проект для реализации в городе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре Пскова.

Цель конкурса – вовлечение псковской молодёжи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками. Конкурс проводится по двум направлениям: туризм и экология. По каждому из направлений можно получить грант до 100 тысяч рублей. Срок подачи заявок до 20 ноября 2022 года включительно.

Конкурс «Есть идея» проводится второй год подряд. В прошлый раз субсидию могли получить проекты, связанные с урбанистикой, патриотикой и добровольчеством. Лучшим в номинации «Патриотизм» стал проект Юлии Воеводиной «Фольклорные песенные традиции военных лет», в номинации «Добровольчество» наиболее высоко члены жюри оценили проект Полины Гутовской «База бесплатных репетиторов для детей особых групп», а грантовую поддержку на реализацию проекта в номинации «Урбанистика» получили две инициативы: проект Екатерины Ломановой «МузГород» и проект Снежаны Емельяновой «Пусть будет Ярко».

Подробнее о конкурсе можно узнать в официальной встрече мероприятия или в сообществе Молодёжного центра Пскова.