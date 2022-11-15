Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов договорились о программе строительства модульных станций скорой помощи

Региональная программа по строительству станций скорой помощи появится в Псковской области – это решение в ходе рабочей поездки в Новосокольники совместно приняли губернатор Михаил Ведерников и председатель Собрания Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Примером стала новая станция скорой помощи в Новосокольниках, размещавшаяся раньше в ветхом здании. Теперь медики переехали в светлое просторное помещение, где созданы комфортные условия для работы, и есть всё необходимое оборудование.

Михаил Ведерников поинтересовался, какой объём средств был потрачен на строительство, и сколько районов нуждается в обновлении станций скорой помощи.

«В общей сложности – в тринадцати, но три станции скорой помощи попадают в программу модернизации здравоохранения приграничных районов, поэтому остаётся – 10», - проинформировала главу региона председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, добавив, что строительство станции скорой помощи в Новосокольниках обошлось областному бюджету примерно в 8 млн рублей. Еще около девятисот тысяч стоит её оснащение.

«Чтобы за 2-3 года закрыть проблему, понадобиться порядка 90 млн рублей. Может быть, нам стоит сделать такую региональную программу?» - озвучил идею губернатор Александру Котову. Спикер поддержал предложение главы региона: «Давайте, сделаем, иначе всё это растянется на длительный срок».

По мнению Александра Котова, строительство нового современного здания рациональнее ремонтов и приспособлений, которые обходятся бюджету недёшево. «Большинство станций скорой помощи в районах располагаются в неприспособленных зданиях, а там делай – не делай ремонт, всё равно что-то будет мешать: перегородки не перенести, санузлы не сделать, место для комнаты отдыха не найти. Лучше строить заново», - согласился председатель.

Михаил Ведерников подчеркнул, что отсутствие комфортных условий труда - одна из причин дефицита медицинских кадров. «Почему люди не едут, потому что находиться и работать, по сути, в аварийном здании не очень приятно, а когда такие условия, как здесь – другое дело. Региональная программа – хорошее решение», - констатировал губернатор.