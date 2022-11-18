Общество

Работников транспорта поздравил с профессиональным праздником Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли Псковской области с профессиональным праздником – Днём работника транспорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания депутатов.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Транспортный комплекс Псковской области включает все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный. В отрасли трудятся тысячи людей, которые и днём, и ночью выполняют свои профессиональные задачи, обеспечивая функционирование экономики и жизнедеятельность людей: перевозят пассажиров, доставляют грузы, спасают человеческие жизни, соединяют удалённые территории», - отметил он.

Претворяя в жизнь государственную политику, региональные власти проводят масштабную работу по комплексному развитию транспортной системы, продолжил Александр Котов. «В области активно строятся и ремонтируются дороги и мосты, появляются новые железнодорожные маршруты, расширяются направления авиаперевозок, модернизируется псковский аэропорт, эффективно работает санитарная авиация, закупаются новые катера, внедряются современные цифровые технологии, повышается комфортность пассажирских перевозок и транспортная безопасность», - подчеркнул спикер регионального парламента.

«От всей души благодарю за труд всех специалистов, чья профессиональная деятельность, связана с транспортом. Желаю дальнейших успехов в работе, здоровья и благополучия!» - добавил Александр Котов.