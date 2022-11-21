Общество

Мозаику на стене дома на Запсковье предложили закрасить муралом

Жительница города Пскова предложила закрасить муралом мозаику, которая располагается на торце дома №11 на улице Звёздной. Своей идеей она поделилась в группе микрорайона «Звёздный» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Алина Иванова / группа микрорайона «Звёздный» в социальной сети «ВКонтакте»

«Город активно украшают рисунки картин на торцах домов. Я бы хотела предложить идею украсить так торец дома №11 на улице Звёздной со стороны первого подъезда. Стена очень некрасивая, грязная, мозайка-круг уже "устала". А это все-таки въезд на Запсковье. Может, можно и здесь что-то сделать?» - предложила женщина.

Мнения подписчиков по данному вопросу разделились. Так, один из комментирующих призвал не трогать эту мозаику. «Она специально была сделана при строительстве именно этого дома. Моя прабабушка получала квартиру в доме напротив. И эта мозаика долгие годы была символом новой жилой окраины города, района улицы Звёздной», - отметил мужчина.

При этом другой пскович идею женщины поддержал. «Эта стена очень хорошо видна со всех сторон при въезде в этот район. Было бы очень приятно увидеть тут что-то, радующее глаз!» - отметил он.

«Поддерживаю. И хорошо бы природу», - согласилась с ним ещё одна подписчица.

При этом некоторые комментирующие предложили обеспокоиться другими проблемами указанного дома. «Может, для начала утеплить торец дома, а потом уже рисовать?!» - спросила неравнодушная горожанка.