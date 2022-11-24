Общество

Fjord Plaza приглашает на бесплатные детские мероприятия

Fjord Plaza приглашает на бесплатные детские мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе торгово-досугового центра.

«Как заставить детей читать? Перед многими современными родителями часто встает этот вопрос. Ответ прост – заставлять не нужно, нужно заинтересовывать!» – отметили в ТДЦ.

Детские чтения с известным актером Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александром Овчаренко пройдут в Fjord Plaza. В сопровождении музыканта-перкуссиониста актёр познакомит детей с волшебным миром литературы.

«В субботу, 26 ноября, он прочтёт веселые истории об озорном мальчугане Эмиле из Лённеберге, автора Астрид Линдгрен, известной многим по произведениям "Пеппи – длинный чулок", "Малыш и Карлсон, который живёт на крыше", "Братья львиное сердце"», – сообщили организаторы.

Встреча пройдёт в пространстве магазина «Книжица», начало в 14:00.

Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено. Запись осуществляется по телефону 8931-900-39-04.

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