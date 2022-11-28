Общество

Акцию «На что жалуетесь?» проведёт Псковская таможня

Акция «На что жалуетесь?» состоится в административном здании Псковской таможни 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В акции могут принять участие как физические, так и юридические лица. Юридическому лицу или его представителю необходимо при себе иметь документ, подтверждающий полномочия.

Административное здание располагается на улице Воровского, 20 в Пскове. Мероприятие проведут с 11.00 до 15.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

В связи с необходимостью соблюдения пропускного режима необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. При посещении административных зданий таможни обязательно использование медицинской маски и перчаток, напомнили в Псковской таможне.