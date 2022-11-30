Общество

Российские учёные разработали систему борьбы с раком при высокой температуре

Новый комплекс для борьбы с раком на основе гипертермии и воздействия высоких температур разработали учёные Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники.

Во всём мире для лечения злокачественных опухолей использовали методы гипертермии. Нагрев клеток опухоли при температуре от 43 до 45 градусов разрушает её и делает терапию более эффективной, пишет RuNews24.

При этом воздействия на опухоль при помощи гипертермии и термальной абляции (от 60 градусов и выше) не использовали часто, чтобы точно контролировать процедуры.

Учёные из ТУСУР придумали уникальный комплекс для гипертермии и термоабляции, являющийся безопасным для пациента. Доцент кафедры промышленной электроники ТУСУР Денис Пахмурин объяснил, что при новой методике через тело пациента не идут электрические поля, ультразвук и радиоактивные лучи. По его словам, ток циркулирует лишь в нагревателе, а организм больного получает только тепло.

Комплекс уже стали применять в НИИ онкологии Томского НИМЦ. Известно, что термоабляцию при высокой температуре успешно провели у 30 пациентов с опухолями костей.

Специалист заметил, что коллектив учёных ведёт разработку «с нуля» программы по совмещению 3D-модели тела пациента с моделью по распределению тепла. Он заявил, что уже возможно создать 3D-модель при помощи двумерных слайдов из МРТ или компьютерной томографии.